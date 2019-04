Grillmeister werden gesucht

Nach der erfolgreichen Stadt-Grillmeisterschaft im letzten Jahr lädt das Netzwerk "Bad Rodach begeistert" erneut zum Grillwettkampf ein - diesmal auf überregionaler Ebene. Hobbygriller und Profis am Grill sind wieder aufgerufen, ihr Können am Sonntag, 1. September, vor einer fachkundigen Jury unter Beweis zu stellen. Die Veranstaltung findet auf dem Schlossplatz statt. Das Anmeldeformular gibt es unter www.grillmeisterschaft-bad-rodach.de. Für Fragen steht Annabelle Menzner per Telefon 09561/ 5149145 oder E-Mail annabelle.menzner@region-coburg.de zur Verfügung. red