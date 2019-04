Grillgut und Wodka gestohlen

Am Freitagabend wurde ein 48-jähriger Mann aus Michelau beobachtet, wie er in einem Lebensmittelmarkt in der Mainau zunächst Grillgut aus der Fleischtheke nahm und dieses anschließend in seinem Rucksack verstaute. An der Kasse bezahlte der Mann dann andere Waren, ohne das Grillgut aufzulegen. Nach der Kasse darauf angesprochen, gab der Mann zu, dass er das Grillgut ebenso gestohlen hatte wie eine Flasche Wodka, die sich im Rucksack befand. Die Waren hatten einen Wert von 72 Euro. pol