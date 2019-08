Am Dienstagvormittag wurde gegen 11.30 Uhr ein Karton mit Verpackungsresten von verschiedenem Grillfleisch einfach am Straßenrand der Staatsstraße 2267 bei Langenleiten abgestellt. Wer hat den Umweltsünder zufällig beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90. pol