Der SV Moggast veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai, ab 14 Uhr sein alljähriges Grillfest am Sportgelände. Mit Grillfleisch vom Holzkohlegrill und selbst gebackenen Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Durch seine ruhige und idyllische Lage ist das Sportgelände an der Bölwiese für Wandergruppen, aber auch für Familien (Kinderspielplatz) eine ideale Anlaufstelle. red