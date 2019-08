Grillfest der Feuerwehr Schlaifhausen

Die Feuerwehr Schlaifhausen lädt ein zum Grillfest am 10. und 11. August am Feuerwehrgerätehaus. Am Samstag findet ab 16.30 Uhr eine Schauübung mit der Feuerwehr Kirchehrenbach statt, am Abend öffnet die Bar. Am Sonntag ist ab 9.30 Uhr Frühschoppen, wobei langjährige aktive Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder bei einer Ehrung ausgezeichnet werden. Nach dem Mittagstisch gibt es am Nachmittag eine Fahrzeugschau mit Feuerwehrfahrzeugen verschiedener Feuerwehren. Neben einem Kinderprogramm gibt es Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes. red