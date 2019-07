Der Männergesangverein "Erholung" Heroldsbach lädt ein zum Grillfest am Sonntag, 7. Juli, auf der Ranch von Helmut Saam, am Rennweg in Oberheroldsbach. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen sowie hausgemachte Brotzeit, Grillspezialitäten und Bier vom Fass. Hierzu ergeht Einladung an die gesamte Bevölkerung. red