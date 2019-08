Das diesjährige Grillfest der Feuerwehr Saltendorf-Bösenbechhofen findet am Sonntag, 18. August, am Feuerwehrhaus in Saltendorf statt. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen und ab 11 Uhr steht der Mittagstisch mit fränkischen Spezialitäten bereit. Während sich die großen Besucher dann am Nachmittag Kaffee und Kuchen schmecken lassen, können sich die Kinder auf dem Spielplatz oder auf den bereitstehenden Big-Fahrzeugen vergnügen. Ab 17 Uhr gibt es Karpfenchips. red