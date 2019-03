Grillfeier unter Freunden läuft aus dem Ruder

Ein 20-jähriger Marktzeulner rief am Samstag gegen 19 Uhr bei der Polizeiinspektion in Lichtenfels an und teilte mit, dass er auf einer Grillfeier bei seinem 25-jährigen Freund in Hochstadt von diesem geschubst worden wäre und dabei aufs Gesicht fiel, wo er sich eine Prellung am Wangenknochen zugezogen hätte.

Eine Befragung des Gastgebers stellte die Sache dann geringfügig anders dar. Auf der Grillfeier im Vorgarten hielt sich der Zeulner zunächst an die alkoholischen Getränke und hatte in kurzer Zeit seinen Rausch. Dabei wurde er immer aggressiver, weshalb ihn der Gastgeber mehrmals zum Gehen aufforderte. Dies wollte er nicht, worauf ihn der Gastgeber mehrmals aus der Wohnung schubste, wobei er dann irgendwann im Vorgarten zu Fall kam. Der Gast erreichte beim durchgeführten Alkotest immerhin zwei Promille. pol