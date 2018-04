Grillen geht in die Hose

Am frühen Dienstagabend grillte eine Gruppe Jugendlicher am Weißen Main in der Flutmulde. Die jungen Leute entzündeten hierzu einen kleinen Einweggrill, dabei geriet jedoch das sehr trockene Gras im Umgriff in Brand. Der Wind fachte anschließend die Wiese großflächig an. Die Jugendlichen konnten das trockene Gras nicht mehr ablöschen und flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Feuerwehr Kulmbach hatte das Feuer rasch im Griff, so dass kein weiterer Schaden entstand. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Kulmbacher Polizeiinspektion. pol