Auch in diesem Jahr hat die SPD Stadtsteinach die Laienspielgruppe Neuenmarkt mit ihrem aktuellen Theaterstück "Der Grillclub mit dem roten Auto" für eine Aufführung in Stadtsteinach gewinnen können. Die Vorstellung beginnt am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Steinachtalhalle. Einlass ist ab 17 Uhr.

Zum Stück: Für die letzten drei bier- und grillseligen Männer der Ortsfeuerwehr ist die Welt noch in Ordnung. Dann nimmt sich aber der Kreisbrandmeister der bierseligen Truppe an und setzt ihnen eine Frau als Kommandantin vor die Nase. Die bisherige Welt der drei Feuerwehrmänner gerät gehörig aus den Fugen, besonders als plötzlich noch mehr Frauen ihre Liebe für das Feuerwehrwesen entdecken und den Männern mehr und mehr das Wasser abgraben. Zur Nagelprobe führt schließlich eine interne Feuerwehrolympiade.

Hier gibt es Karten

Kartenverkauf und Platzreservierung über Marga Schramm (09225/1369) oder an der Abendkasse. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. red