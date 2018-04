Griff zur Kaffeetasse kostet 23 000 Euro

Einen Unfall mit einer kuriosen Ursache hat die Erlanger Verkehrspolizei am Dienstag um kurz nach 4 Uhr morgens auf der A 3 aufgenommen. Ein Fernfahrer war mit seinem Sattelzug in Richtung Regensburg unterwegs. Zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost schloss er auf einen langsameren Lastzug auf und setzte zum Überholen an. Warum er ausgerechnet in diesem Augenblick zu seiner Kaffeetasse griff, konnte er später selbst nicht mehr erklären. Beim Trinken verlor er die Fahrbahn aus dem Blick und kam nach links ab, kollidierte seitlich mit der Mittelschutzplanke und walzte mehrere Meter davon nieder. Die Fahrt endete letztlich mit 23 000 Euro Schachschaden. Verletzt wurde niemand. pol