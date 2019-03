Griff in die Kasse

Die Bamberger Polizei ermittelt im Fall eines dreisten Ladendiebstahls. Am Mittwoch gegen 17 Uhr betraten zwei bislang unbekannte männliche Personen ein Geschäft an der Oberen Brücke. Während einer der beiden Männer die Kassiererin im hinteren Bereich des Verkaufsraumes ablenkte, öffnete der Zweite die Registrierkasse und entnahm aus dieser circa 340 Euro Bargeld. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, verließen die zwei Personen zügig das Geschäft und liefen in Richtung Innenstadt davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkamen die Tatverdächtigen. Diese werden wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Dreitagesbart. Wer hat die flüchtenden Täter möglicherweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polzei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. red