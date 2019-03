Gries seit 40 Jahren im Dienst

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kemmern blickte Vorsitzender Max Eichhorn auf das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr zurück. Kommandant Bernhard Gries erklärte, mit der Einweihung des neuen Feuerwehrhauses sei ein Meilenstein bei der Feuerwehr gesetzt worden. Mit Gottesdienst, Kirchenparade und der Schlüsselübergabe sei diese gebührend gefeiert worden. Ein Höhepunkt dieses Tages sei die Gründung der Kinderfeuerwehr gewesen.

44 Kameraden gehörten zu den Aktiven, davon vier Frauen. Die Jugendgruppe umfasse elf und die Kindergruppe 23 Mitglieder. 20 Einsätze, davon acht Brandeinsätze und sieben technische Hilfeleistungen seien zu verzeichnen gewesen. 18 Übungen, der Umzug ins neue Gebäude und überörtliche Schulungen standen auf dem Dienstplan.

Jugendwart Christian Derra verzeichnete acht Neuzugänge: Fabian Leuchner, Corinna Gick, Felix Harthan, Luis und Lina-Marie Lindner, Jana Altenbach, Charlotte Wild und Mariella Krügel. Bei 20 Übungen und der Teilnahme am Jugendleistungsmarsch wurden die Jugendlichen geschult. Die Geselligkeit pflegten sie unter anderem mit der Teilnahme am Ferienprogramm.

Über die Kinderfeuerwehr berichtete Katharina Gries. Ein Helferteam von sechs Personen führe die 23 Kinder in zwei Gruppen, die sich einmal im Monat treffen, spielerisch an das Umfeld der Feuerwehr heran. Dazu gehörten das Kennenlernen der Ausrüstung, des Autos und des Hauses der Wehr sowie das Absetzen eines Notrufes. Für dieses Jahr seien der Besuch des Atemschutzzentrums und die Teilnahme am Kinder-Feuerwehrtag in Oberhaid geplant.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Max Eichhorn, Zweiter Vorsitzender Volker Pflaum und Kassierer Helmut Ortlauf in ihren Ämtern bestätigt. Thomas Fuchs übernahm das Amt des Schriftführers von Hans-Dieter Ruß, der nach 36 Jahren nicht mehr kandidierte. Zu Kassenprüfern wurden Bernhard Dorsch und Bernhard Gries gewählt. Die neuen Vertrauensleute wurden Markus Vogel und Eileen Schwank.

Die Ehrungen

Bürgermeister Rüdiger Gerst übernahm die Ehrung der aktiven Feuerwehrleute für 25- und 40-jährigen Dienst. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen ist ein äußeres Symbol des Staates für den Einsatz des eigenen Lebens für andere und für die vielfältigen Aufgaben, die Feuerwehrleute erfüllen. Es ist Dank für die vielen Übungen, Ausbildungen und Einsätze im Ernstfall und zollt mit Abzeichen und Urkunde Respekt und Anerkennung.

Thomas Fuchs kann auf 25 Jahre bei der FW zurückblicken, hat an den Leistungsprüfungen Wasser und THL sowie den Lehrgängen Maschinist und Digitalfunk erfolgreich teilgenommen. Seit 2013 gehört er dem Verwaltungsrat als Vertrauensmann und jetzt auch als Schriftführer an.

40 Jahre ist Kommandant Bernhard Gries im aktiven Dienst. Als Atemschutzgeräteträger hat er ebenfalls an allen Leistungsabzeichen Wasser und THL, der Maschinisten- und Digitalfunkausbildung sowie an allen wichtigen Fortbildungen bis hin zum Leiter der Feuerwehr teilgenommen. Seit 24 Jahren hat er die Verantwortung, leitet die Ausbildung, kümmert sich um Personal, Ausrüstung und steuert die Einsätze. Bürgermeister Gerst überreichte die Urkunde und einen Gutschein für eine Woche Urlaub in "Bayrisch Gmain".

Die Vereinsehrungen übernahm Vorsitzender Max Eichhorn. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten die beiden über viele Jahre aktiven Feuerwehrleute Richard Fuchs, der Fahnenträger, zehn Jahre Schriftführer und über 20 Jahre Kassierer war, und Donald Felkl, der jahrelang die Erste-Hilfe-Ausbildung der FW durchführte, die Urkunde und einen Bierkrug.

Auf 70 Jahre Vereinszugehörigkeit blickt Ehrenmitglied Georg Wagner zurück. Sein "Bierauto" diente viele Jahre als Zugfahrzeug des Löschanhängers TSA und die Ladefläche diente als Mannschaftstransporter.

Bürgermeister Gerst schilderte den Bau des neuen FW-Hauses von der Planung bis zur Einweihung. Er dankte allen, die die Umsetzung des 2,5 Millionen Euro teuren Projektes möglich machten. Von Landrat Johann Kalb überreichte er für das neue FW-Haus das Wappen des Landkreises. red