Griechische Tänze im Workshop lernen

Über 4000 griechische Tänze gibt es, die in der Regel leicht erlernbar sind und immer für viel Spaß sorgen. Am Freitag 21. September, 18 Uhr, kann man im Awo-Treff fünf dieser Tänze lernen.Um eine Anmeldung wird gebeten unter Telefon 09561/94415 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. red