Griechische Chormusik in der Klosterkirche

Am Montag, 1. Juli, tritt der Frauenchor "Indonnation" mit griechischer Chormusik und internationalen Hits in der Klosterkirche Altstadt in Hammelburg auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Auf Einladung der Berufsfachschule für Musik gastiert der mit 35 Sängerinnen besetzte Chor am letzten Juniwochenende in Unterfranken. Neben zwei Auftritten bei den Europatagen der Musik in Volkach singt der Chor am Sonntag, 30. Juni, um 19.30 Uhr im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. sek