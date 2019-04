Greul und Zeitler in Innsbruck

Ein weibliches Duo vertritt die Farben vom Eberner Kickboxteam Jürgen Schorn bei den Austrian Classics in Innsbruck. Das Turnier zählt zu den drei größten Turnieren im Kickboxen in Europa und Amerika. In diesem Jahr werden etwa 2000 Sportler aus rund 20 Nationen am Start sein.

Dabei sein werden Jule Greul und Johanna Zeitler. Für Greul ist es bereits die dritte Teilnahme am Innsbrucker World Cup. Bei ihrer Premiere vor zwei Jahren sprang die Silbermedaille für sie heraus. Ob sie sich auch diesmal so gut schlägt, bleibt abzuwarten. Aber auch Zeitler ist in guter Verfassung. Jürgen Schorn wird als Trainer vor Ort sein und schaut dem Turnier angesichts der jüngsten Leistungen zuversichtlich entgegen. di