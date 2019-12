Grete Rauh geht in Ruhestand

In einer kleinen Feierstunde hat die Stadt Kulmbach ihre langjährige Mitarbeiterin Grete Rauh in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die gelernte Industriekauffrau war zuvor viele Jahre bei der Firma Wabag sowie in einem Architekturbüro tätig. 2002 kam sie zur Stadt, wo sie bis zuletzt die Leitung der Volkshochschule innehatte.

Grete Rauh war stets eine kompetente Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die VHS. Mit Leidenschaft und Freude ist sie ihrer Tätigkeit nachgekommen. Oberbürgermeister Henry Schramm bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das große Engagement. "Sie war eine feste Institution in unserer Verwaltung, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und hat die Volkshochschule hervorragend geleitet", so der OB.

"Ich habe immer mit viel Freude in der VHS gearbeitet und immer versucht, für die Dozenten und Teilnehmer da zu sein", sagte Grete Rauh. red