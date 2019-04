Grenzwanderung mit den Feldgeschworenen

Riedenberg — Die Feldgeschworenen aus Riedenberg organisieren am Sonntag, 7. April, eine Grenzwanderung, die im Verlauf an der innerörtlichen Grenze zwischen Unter- und Oberriedenberg entlang führt. Zuvor werden alte, nicht mehr benutzte Feldwege abgegangen, die an Orte führen, die den meisten Teilnehmern nicht bekannt sein werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Umgehungsstraße am östlichen Ortsausgang Richtung Oberbach (Holz-Sammelplatz). Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. sek