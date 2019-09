Der Kreisverband Bad Kissingen der Seniorenunion fährt im Rahmen seiner traditionellen Grenzlandfahrt zum Tag der Einheit am Freitag, 4. Oktober, nach Thüringen in die unterirdische "Welt des Weißen Goldes" des Erlebnisbergwerks Merkers und in die Kurstadt Bad Salzungen, dort findet eine Stadtführung statt. Anmeldung unter Tel.: 0171/746 66 66 oder h.h.kolb@t-online.de an. sek