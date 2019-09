Die Wandergruppe trifft sich am Mittwoch, 4. September, zur Zwei-Länder-Wanderung von Weitramsdorf nach Ummerstadt mit Einkehr in Ummerstadt. Treffpunkt zu dieser Wanderungen von Bayern nach Thüringen ist um 9.15 an der Hauptpost. Von dort geht es mit dem Frankenbus nach Weitramsdorf. Die mittelschwere Wanderung erstreckt sich über circa acht Kilometer mit kurzem Anstieg. Interessenten melden sich unter Telefon 09561/94415 an. red