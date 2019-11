Grenzen überschreiten

Der Landkreis war vor wenigen Tagen Gastgeber der Versammlung der "Euregio Egrensis", die 1993 zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien gegründet wurde. Die Region "Euregio Egrensis" umfasst das östliche Oberfranken, die nördliche Oberpfalz in Bayern, das Vogtland und Westerzgebirge in Sachsen, südöstliche Landkreise in Thüringen sowie nordwestliche Kreise in Böhmen.

Egrensis ist das lateinische Adjektiv zu Egra, der lateinischen Namensvariante der Stadt Eger, die im Zentrum der "Euregio" liegt. Im Mittelpunkt stand der Bilanzbericht von Präsidentin Birgit Seelbinder. Dabei stellte die frühere Oberbürgermeisterin von Marktredwitz zum aktuellen Programm "Interreg Bayern-Tschechien" fest, dass im Gesamtprogramm, das noch etwa zwei Jahre läuft, derzeit noch rund zehn Prozent, also 10,5 Millionen Euro, zur Verfügung stehen. Anträge für Großprojekte können über das Online-Portal des "Interreg-Programms" beantragt werden. Bislang wurden seit dem Start des Dispositionsfonds 101 bayerische und 114 tschechische Projekte bewilligt. Die Fördermittel stehen für die Kleinprojekte noch bis 2022 zur Verfügung. Weiter gab Seelbinder bekannt, dass der Freistaat Bayern und die Tschechische Republik im Januar mit einem Festakt den Startschuss für die Vorbereitung der neuen Förderperiode 2021-2027 gegeben haben: "Unsere Arbeit lohnt sich." Rei.