"Grenzen - Entstehung und Wirkung"

Mit dem Thema "Grenzen - Entstehung, Kennzeichnung und Wirkung" beschließt die CHW-Bezirksgruppe Memmelsdorf-Scheßlitz ihre diesjährige Vortragsreihe.

Veränderungen

Bezirksheimatpfleger Professor Günter Dippold erörtert dabei unter anderem die Art und Weise der Kennzeichnung und deren Veränderungen im Laufe der Zeit, wenngleich die Sicherung durch das menschliche Gedächtnis über Jahrhunderte Bestand hatte.

Dann behandelt er die in Franken so wichtige Frage, welche Rechte Herrschaft begründeten und wie die Ausdehnung der Rechte markiert wurde. Er widmet sich schließlich der Frage, wie zur Beschreibung von Grenzen ihre bildliche Darstellung trat.

Fränkische Lebenswelten

Über die Beschäftigung mit Grenzen und ihrer Sicherung entsteht so ein Bild der fränkischen Lebenswelten, das vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert reicht.

Beginn um 19.30 Uhr

Der Vortrag findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Mittelschule in Scheßlitz, Mittlerer Weg 8, statt. Bei freiem Eintritt sind alle Interessierten eingeladen. red