Gremsdorf feierte

Kurzerhand haben Anwohner ein Straßenfest an der Gremsdorfer Hauptstraße, der in Richtung Höchstadt gesperrten B 470, organisiert. Ab 16 Uhr gab es Kaffee und Kuchen und im Anschluss wurde gegrillt. Es ging bis tief in die Nacht. In den letzten Wochen genossen die Anwohner eine große Steigerung der Lebensqualität, die jetzt schon wieder vorbei ist. "Wir hätten nichts dagegen, wenn die öfter so sein könnte. Wir hoffen nun auf eine schnelle Umsetzung der Umgehungsstraße", meinen die verkehrsgeplagten Anwohner. Foto: privat