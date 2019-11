Gremium spricht über Kommunalwahlen

Am Dienstag, 12. November, findet im Rathaus Frensdorf um 19 Uhr eine Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung stehen die Beteiligung der Gemeinde an der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Solarpark Röbersdorf" des Marktes Hirschaid und die Kommunalwahlen am 15. März 2020. red