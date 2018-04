Gremium mit neuem Gesicht

Pfarradministrator Michal Osak hat in der jüngsten Vorabendmesse in der St.-Jakobus-Kirche den neuen Pfarrgemeinderat vorgestellt. Er dankte Heinrich Günther, der sich in dem Gremium zwölf Jahre in den Dienst seiner Pfarrgemeinde gestellt habe. Weiter verabschiedete er Florian Graf und Tatjana Kessler nach jeweils vier Jahren. "Sie haben dazu beigetragen, dass die Gemeinde lebendiger wurde", so Osak. Den neuen Räten sowie den Berufenen dankte der Geistliche für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Dem Gremium gehören Vorsitzende Edeltraut Kuhbandner (neu), ihre Stellvertreterin Monika Schaller (neu), Schriftführer Anton Brehm (neu), Kassiererin Anita Bösl-Buggel (neu), Dominik Kofer, Anni Höllerl (neu), Pfarrsekretärin Anne Gaida, Eleonore Bittermann und Bruno Preißinger an. Prei.