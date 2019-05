Am Dienstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses in Burgwindheim die nächste Sitzung des Marktgemeinderates statt. Zu den Tagesordnungspunkten gehören unter anderem der Haushaltsplan 2019 sowie der Finanz- und Investitionsprogramm 2018 - 2022. Weiter geht es um den Bauantrag für Errichtung einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Untersteinach. red