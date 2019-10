Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Siebenschläfersberg" im integrierten Grünordnungsplan in Stegaurach und die Errichtung einer Waldkindergartengruppe in Hartlanden. red