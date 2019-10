Ein gegrillter Vogel ist etwas Feines, einer im Kühlergrill dagegen weniger. Letztere Erfahrung musste am Sonntagmorgen ein 40-jähriger Autofahrer machen, der mit seinem Fahrzeug von Einraffshof nach Unterleichtersbach unterwegs war, als ein großer Greifvogel plötzlich vor sein Fahrzeug flog. Der Raubvogel krachte in den Kühlergrill, flog aber weiter. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro, meldet die Polizei. pol