Das Bildungszentrum "Haus Feldweg" in Bammersdorf lädt ein zu Gregorianik zum Mitsingen am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 16.30 Uhr, in der romanischen Kirche in Heidenheim bei Gunzenhausen. Im Mittelpunkt stehen lateinische und deutsche gregorianische Gesänge. Besondere stimmliche und musikalische Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt. Treffpunkt ist in Heidenheim in der Ringstraße 6. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 09191/5650 oder E-Mail an info@haus-feldweg.de. Weitere Infos auf www.haus-feldweg.de.