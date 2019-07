Das Bammersdorfer Bildungszentrum "Haus Feldweg" lädt ein zu "Gregorianik zum Mitsingen" am Samstag, 20. Juli, von 10 bis 16.30 Uhr in Diespeck bei Neustadt an der Aisch.Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus, Am Kirchberg 10. Mehrmals am Tag bietet sich Gelegenheit, die eingeübten Gesänge gemeinsam im Kirchenraum erklingen zu lassen. Anmeldungen erbeten unter Telefon 09191/5650 oder via E-Mail an info@haus-feldweg.de. red