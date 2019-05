Das Bammersdorfer Bildungszentrum "Haus Feldweg" lädt ein zu "Gregorianik zum Mitsingen" am Samstag, 4. Mai, 15 bis 18 Uhr in Eggolsheim. Treffpunkt ist der historische Tanzsaal zwischen dem Rathaus und der Hauptschule. Den Abschluss bildet das gemeinsam gesungene klösterliche Abendgebet, die Vesper, in der Eggolsheimer Friedenskirche um 17.30 Uhr. Anmeldungen sind erbeten über E-Mail an info@haus-feldweg.de oder telefonisch unter 09191/5650. red