Das Bammersdorfer Bildungszentrum "Haus Feldweg" lädt ein zu "Gregorianik zum Mitsingen" am Samstag, 9. Februar, 10 bis 16.30 Uhr, in der evangelischen Kirche und Krypta in Roßtal (Kreis Fürth). Besondere stimmliche und musikalische Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt. Treffpunkt ist das Gemeindehaus in der Rathausgasse 8 in Roßtal. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 09191/5650 oder per E-Mail an info@haus-feldweg.de. Weitere Informationen sind im Internet unter www.haus-feldweg.de erhältlich. red