Gregorianik zum Mitsingen

Durch Singen die Schönheit und heilende Wirkung gregorianischer Gesänge entdecken, dazu lädt das Bammersdorfer Bildungszentrum "Haus Feldweg" am Samstag, 29. September, von 10 bis 16.30 Uhr in die evangelische Kirche nach Roßtal ein. Besondere stimmliche und musikalische Fähigkeiten sind nicht vorausgesetzt. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus in Roßtal in der Rathausgasse 8. Anmeldungen erbeten unter Telefon 09191/5650 oder per E-Mail an info@haus-feldweg.de, www.haus-feldweg.de.