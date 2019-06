Das Bildungszentrum "Haus Feldweg" in Bammersdorf lädt ein zu Kontemplation und Gregorianik von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juni, im ehemaligen Zisterzienser-Kloster Heilsbronn. Anmeldungen sind noch möglich unter Telefon 09191/5650 oder per E-Mail an info@haus-feldweg.de. Weitere Informationen gibt es online auf www.haus-feldweg.de. red