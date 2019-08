Gregorianik in der Sophienhöhle

Am Freitag, 23. August, um 17 und 20 Uhr gastiert "Gregorianika" in der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein. Der Männerchor aus der Ukraine präsentiert sein Programm "Tour 2019". Flackerndes Kerzenlicht beleuchtet am Konzertabend den Vorhöhlenraum der Sophienhöhle und verbreitet eine mystische Stimmung. Die gregorianischen Choräle sind geprägt von geistlicher Tiefe, musikalischer Präzision und außerordentlicher Klarheit. Sieben Männer in schlichter Mönchskleidung entführen mit ihren kraftvollen Stimmen in eine andere Welt. Eintritt für Erwachsene 19 Euro, Schüler/Studenten 16 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.burg-rabenstein.de. Karten gibt es online oder unter Telefon 09202/9700440. red