Gregorianik in alten fränkischen Kirchen

Das Bammersdorfer Bildungszentrum "Haus Feldweg" lädt ein zum gregorianischen Singen in alten fränkischen Kirchen. Im Mittelpunkt stehen lateinische und deutsche Gesänge. Besondere stimmliche und musikalische Fähigkeiten werden nicht vorausgesetzt. Die Termine für das erste Halbjahr sind: 6. April, 10 bis 16.30 Uhr, romanische Klosterkirche in Auhausen; 4. Mai, 15 bis 18 Uhr, Friedenskirche in Eggolsheim; 21. bis 23. Juni, romanische Klosterkirche in Heilsbronn; 6. Juli, 15 bis 18 Uhr, Friedenskirche in Eggolsheim; 20. Juli, 10 bis16.30 Uhr, evangelische Kirche in Diespeck. Anmeldungen zu den Kursen nimmt das "Haus Feldweg", Am Brunnfeld 5, Bammersdorf, E-Mail info@haus-feldweg.de) entgegen. Weitere Informationen gibt es auf www.haus-feldweg.de oder unter Telefon 09191/5650.