Gregor Spörlein ist der Schnellste

Bei den bayerischen Meisterschaften der Schwimmer in der offenen Klasse und im Mehrkampf des Nachwuchses im Hallenbad des SV Bayreuth haben die Starter der SG Bamberg mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen. 389 Sportler aus 53 Vereinen bewältigten an drei Wettkampftagen 1701 Starts. Herausragend präsentierte sich erneut der Bamberger Gregor Spörlein (Jahrgang 1995), der fünf Medaillen in den Freistil- und Schmetterlingswettbewerben gewann.

Seinen besten Auftritt legte er über 50 m Schmetterling hin: Nach dem Sieg im Vorlauf (25,32 Sek.) ließ er auch im Finale seinen Kontrahenten keine Chance und sicherte sich mit einem neuen Vereinsrekord (25,25 Sek.) die Goldmedaille und den Titel des bayerischen Meisters. Jeweils Zweiter wurde er über 100 m Freistil (52,14 Sek.) und 200 m Freistil (1:55,37 Sek.). Die Bronzemedaille gewann er über 50 m Freistil (23,90 Sek.) und 100 m Schmetterling (57,39 Sek.). Gleichzeitig unterbot er mit diesen fünf Podestplätzen die Normzeit für die deutschen Meisterschaften in der offenen Klasse, die Ende Juli in Berlin stattfinden.



Auf Finals verzichtet

Als Vierter über 400 m Freistil (4:13,50 Min.) verpasste er trotz einer neuen persönlichen Bestzeit eine weitere Medaille nur knapp. In den Vorläufen über 200 m Schmetterling (2:14,35 Min./5.) und 200 m Lagen (2:13,75 Min./6.) erreichte er ebenfalls neue Bestmarken, verzichtete hier aber zugunsten der anderen Strecken auf die Finalläufe.



Sprint-Silber für Martin Spörlein

Sprintspezialist Martin Spörlein (1997) schaffte es über seine Paradestrecke, die 50 m Freistil, nach Bronze im Vorjahr erneut aufs Podest. Als Vorlaufzweiter (23,71 Sek.) gelang ihm im Finale eine weitere Steigerung auf 23,60 Sek., die mit der bayerischen Vizemeisterschaft belohnt wurde. Über diese Strecke war Spörlein bereits im Vorfeld für die deutschen Titelkämpfe qualifiziert. Die 100 m Freistil beendete Martin Spörlein als Fünfter mit persönlicher Bestzeit (54,00 Sek.). Im B-Finale über 50 m Schmetterling (27,10 Sek.) kam er auf Rang 13.

Bastian Schorr (1992) schwamm im Finale über 50 m Schmetterling (26,77 Sek.) auf Rang 7 und über 50 m Freistil (25,33 Sek.) auf den elften Platz. Benedikt Dörfler (2000) kam im B-Finale über 100 m Rücken (1:06,95 Min.) auf Rang 12.



Weidner mit Mehrkampf-Silber

Mit Christopher Weidner (2005) startete ein Bamberger Nachwuchsschwimmer im Mehr-kampf der Disziplin Brustschwimmen, der sich zusammensetzt aus 50 m Brust-Beine, 100 m und 200 m Brust sowie 200 m Lagen und 400 m Freistil. Die Ergebnisse wurden in Punkte umgerechnet und addiert. Weidner überzeugte bei fast all seinen Starts mit persönlichen Bestzeiten: 50 m Brust-Beine (46,76 Sek./510 Punkte), 100 m Brust (1:19,40 Min./372), 200 m Brust (2:53,21 Min./391), 200 m Lagen (2:35,04 Min./397) und 400 m Freistil (5:01,95 Min./387). Mit 2057 Punkten kam er in seinem Jahrgang auf den Silberrang.



Bergmann löst DJM-Ticket

Den bisher größten Erfolg in ihrer noch jungen Karriere feierte Nikita Bergmann (2005) über 50 m Brust: Mit ihrer Zeit von 36,40 Sek. schaffte sie die Qualifikation für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die Ende Mai in Berlin stattfinden. Mit vielen persönlichen Bestzeiten überzeugten auch Maja Lehner (2003) und Dinah Schüpferling (2002). Ein Glanzlicht waren für die Bamberger die Staffelwettbewerbe: Das Herrenteam schwamm über 4 x 100 m Freistil (3:36,58 Min.) mit M. Spörlein (54,65 Sek.), B. Schorr (53,89 Sek.), K. Kertész (2003/56,74 Sek) und G. Spörlein (51,30 Sek.) zu Silber. Am Folgetag schwamm das Quartett über 4 x 100 m Lagen (4:12,61 Min.) mit K. Kertész (Rücken/1:05,46 Min.), G. Spörlein (Brust/1:14,05 Min.), B. Schorr (Schmetterling/59,17 Min.) und M. Spörlein (Freistil/53,93 Sek.) zu Bronze.

Einen tollen Auftritt legte auch das junge Damenteam der SG Bamberg hin, das über 4 x 100 m Lagen mit D. Schüpferling, N. Bergmann, M. Lehner und Leila Jafoui (2004) in 4:59,34 Min. auf Platz 6 kam. pkl