Der Bärnfelser Gregor Schmitt war Vizelandrat des Landkreises Forchheim von 1987 bis 2008, Mitglied des Kreistages Pegnitz von 1963 bis 1972 und im Kreistag Forchheim von 1972 bis 2008. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Träger der Kommunalen Verdienstmedaille in Silber und der Ehrenmedaille des Bezirkes Oberfranken in Silber sowie Träger des Ehrenringes des Landkreises in Gold. Schmitt war auch Ehrenbürger von Obertrubach