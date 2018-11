Greenpeace gibt Anregungen für einen nachhaltigen Alltag

Für Menschen, die ihren Konsum hinterfragen, bietet der Aktionstag der Greenpeace-Gruppe Bamberg mit dem Thema "Selber machen, statt shoppen" kreative Lösungen: Menschen jeden Alters sind am Samstag, 24. November, eingeladen, sich Anregungen für einen nachhaltigen Alltag zu holen und Weihnachtsgeschenke zu basteln. In Bamberg wird dann von 16 bis 19 Uhr am Margaretendamm 12a eine Tauschaktion stattfinden, bei der Kleidung, Schuhe, Accessoires, Bücher, DVDs und Anderes getauscht werden können. Gleichzeitig werden drei Workshops zum Thema "Selber machen, statt shoppen" stattfinden, bei denen Weihnachtsdekorationen aus Holz und Zeitungspapier und Geldbeutel aus Tetrapacks gebastelt werden. Die Tauschgegenstände können vorab am Freitag, 23. November, von 11 bis 14 Uhr und am Samstag, 24. November, im Greenpeace-Büro, Memmelsdorfer Straße 8b, abgegeben werden (maximal fünf Teile, guter Zustand, keine Unterwäsche, keine Elektrogeräte).

Der Eintritt und die Teilnahme an Workshops sind gratis.

Weitere Infos gibt es unter www.makesmthng.org/de. red