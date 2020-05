Weitramsdorf, Großheirath, Meeder oder Ahorn. Als ich vor drei Monaten als Volontär nach Coburg kam, waren das für mich böhmische Dörfer. Ich dachte sogar, Neustadt bei Coburg sei ein Vorort der Vestestadt – dass ich Veste mit V zu schreiben hab', war mir übrigens auch neu. Kurzum: Ich hatte keinen Dunst! Mit jeder Woche lernte ich mehr über vermeintlich arrogante Residenzler und Neustadter Hundsfrasser. Vielleicht war das mit den Hunden auch genau andersherum – wer kann das schon wissen? Wo der Hotzenplotz über die Brücke gerannt ist und dass im Itzgrund gefühlt mehr Störche leben als in Masuren, hab' ich auch gelernt. Selbst die Tatsache, dass in der Coburger Region bei vielen das a wie ein o klingt, wundert mich nicht mehr. So seltsam das am Anfang für mich war – irgendwie ist mir das alles sympathisch geworden. Wenn meine Kumpels aus den Haßbergen und aus Bamberg also das nächste Mal über diesen Landstrich im Norden Oberfrankens lästern, muss ich wohl eine Lanze brechen. sdö