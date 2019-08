Völkersleier vor 17 Stunden

Graziler Besucher auf dem Scheunendach

Auf dem Scheunendach des Anwesens Am Seeblick 3 in Völkersleier legte dieser Storch am Dienstag eine Pause ein. Brigitte Kessler hat ihren Nachbarn Hubert Lingenfelder auf den Storch auf seinem Scheun...