Grausiger Fund: Gerippe im Gefängnis des Schlossturms

Es ist die Geschichte über einen Gefangenen, der ein halbes Jahrhundert im Verlies des Schlossturms gelegen haben muss. Das geht aus einem Ratsprotokoll hervor. Zu dieser Zeit war der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) und es verdichtete sich für Herzogenaurach die Gefahr eines französischen oder bayerischen Einfalls.

Am 12. Januar 1704 erging ein Schreiben des Generals aus Forchheim an den Herzogenauracher Amtmann, wonach ledige Burschen sowie die Schanzgräber nach Forchheim geschickt werden sollten.

Die Stadtoberen hielten Umschau, wo man im Notfall Wertsachen oder wichtige Unterlagen vor dem Feind verstecken und in Sicherheit bringen könnte. Ein sicheres Versteck bot wegen seiner geschützten Lage mit einem geheimnisvollen unterirdischen Verlies der Schlossturm.

Dem Ratsprotokoll vom 28. März 1704 ist Folgendes zu entnehmen. Willibald Bichel, der Bediente des Amtmanns und Amtsknecht Hans Heinrich Bernhard sowie dessen Sohn Jörg hatten in das unterste Gefängnis im Schlossturm ein Gollicht heruntergelassen und einen Sack mit einem Gerippe entdeckt. Nach ihrer Berichterstattung erging der Befehl, den grausigen Fund näher zu untersuchen.

Mit weißleinenen Strümpfen

Vom ehemaligen Gänsehirten Hans Thomas Helfenberger wurde der Fund aus dem Verlies heraufgeschafft und im Beisein von Johann Waffler, Feldscher und Bader auf der unteren Badstube, als Sachverständigen besichtigt.

Der Befund ergab, dass es sich dabei um einen Menschen von ziemlicher Größe und dem Alter von etwa 30 Jahren gehandelt haben muss. Auf dem Kopf war noch rötliches dickes, langes Haar zu erkennen und ein Bart von der gleichen Färbung.

Bekleidet war er mit einem Goller (Kittel) von mittelmäßiger Länge, ledernen Hosen, ungebleichten weißleinenen Strümpfen und weißlichen, vorne breiten Schuhen mit roten Absätzen. Die Schuhe waren unter den Kleidern noch das am besten Erhaltene. Gefunden wurde auch ein Hut von mittelmäßiger Höhe. Aus den Kleidungsresten war zu erkennen, dass die Tracht schon lange Zeit zurückliegen musste und völlig außer der Mode war.

Sowohl Finger als auch Zehen waren vollzählig vorhanden. Im Hosensack befanden sich in einer Scheide ein verrostetes Messer und eine dreizinkige Gabel. Die Untersuchung durch den Feldscher Waffler ließ keine Hieb- oder Schussverletzung erkennen. Der Gänsehirt fand allerdings das rechte Knie etliche Mal mit Lumpen verbunden. Als er diese abgenommen hatte, fand er beim Knie zwei in Papier eingewickelte Münzen. Die zwei Zehner waren unter Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich geprägt worden, der eine im Jahr 1645, der andere 1648.

Danach hat man den toten Körper, als er eine gute Weile im Schlosshof gelegen und von jedermann, der nur wollte, genau besehen worden war, fortgetragen und nach Inhalt des gnädigst ergangenen Befehls an keinem geweihten, jedoch auch an keinem unehrlichen Platz, nämlich auf dem Kirchhof neben dem Haus des Kirchners begraben lassen.

Vergessen von den Seinen

Der unheimliche Fund lag also an die 50 Jahre in dem geheimnisvollen, finsteren Gewölbe des Schlossturmes, wohin vermutlich ebenso lang kein menschliches Wesen mehr gekommen war. Vergessen war nun der unbekannte Mann von den Seinen, die den Verschollenen nie mehr finden konnten.

Spurlos verschwunden ist für lange Zeit aber auch der alte Schlossturm, also der Bergfried, dessen Fundament die Archäologen jetzt freigelegt haben. Er wurde 1720 abgetragen und zur Erweiterung des Schlossbaues, nämlich des östlichen Flügels, verwendet.