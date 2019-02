Grauer VW Golf angefahren

Einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Autofahrer an einem in der Bahnhofstraße geparkten Wagen. Der Geschädigte hatte seinen VW Golf am Samstagvormittag gegen 10 Uhr am Parkplatz des Werksverkaufs "Schöner Wohnen" abgestellt. Gegen 13 Uhr kam er zurück und stellte eine Beschädigung im rechten Heckbereich fest. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310 entgegen. pol