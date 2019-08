Grauer Skoda hat jetzt zwei tiefe Dellen

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Alte Bundesstraße" wurde am Donnerstag, zwischen 11.30 Uhr und 20.30 Uhr, ein grauer Skoda Rapid beschädigt. Offensichtlich schlug die Fahrzeugtüre eines Klein-Lkws oder Transporters gegen die rechte hintere Fahrzeugseite und verursachte zwei tiefe Dellen mit einem Schaden von 3000 Euro. Die Ermittlungen wurden zunächst gegen Unbekannt aufgenommen. Zeugen den Unfalls werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen, Telefonnummer 0951/9129-310. pol