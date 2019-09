"Graue Zellen" in Zeil

"Kabarett auf hohem inhaltlichen und sprachlichen Niveau, gesellschaftskritisch, ohne beleidigend zu sein ... echtes Kabarett, keine Comedy ... weit davon entfernt, eine seichte Unterhaltungseinlage für den Altennachmittag zu bieten ..." So wird die aus Ettlingen stammende Seniorenkabarett-Gruppe "Graue Zellen" beschrieben, die wieder zu einem Auftritt in den Landkreis kommt und das Herbstsemester der VHS Zeil eröffnet.

Als eine der ersten Seniorenkabarettgruppen in Deutschland verstehen sie sich als Botschafter ihrer Generation und als "Passagiere der Zeit". Sie spielen ihr neuestes Programm "Lieben - oder lieber nicht?" am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil.

Viele Facetten

Das aktuelle Programm widmet sich mal unverblümt alltäglich, mal melancholisch nachdenklich ganz unterschiedlichen Facetten der Liebe und Sexualität im Alter. Was jetzt schon verraten werden darf: Es liegt nicht immer Liebe in der Luft, es fliegen auch die Fetzen. Die "Grauen Zellen" wollen es artikulieren. Sie wollen ganz einfach beweisen, dass Alter keine Katastrophe ist. Fritz Pechovsky schreibt alle Szenen und Dialoge und steht selbst auf der Bühne. Er ist Mitgründer der "Kleinen Bühne" in Ettlingen und Träger der goldenen Ehrennadel des Landesverbandes Amateurtheater Baden-Württemberg. Professionell unterstützt bei der Regie werden die "Grauen Zellen" von Agnes Krautwurst, Schauspielerin und diplomierte Gesangspädagogin.

Die Vorstellung findet in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge zum Jahresschwerpunkt Seniorengesundheit statt. Für eine Bewirtung ist gesorgt.

Der Kartenvorverkauf läuft über die Postagentur Zeil. red