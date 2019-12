Gratulationskonzert für Gabriel Konjaev

Zu einem großen musikalischen Blumenstrauß gestalteten die Organisten der Höchstadter Stadtpfarrkirche das Gratulationskonzert anlässlich des 70. Geburtstages von Gabriel Konjaev in St. Georg.

Mit Bernhard Schöfer und Henning Schwarz stellten zwei von Konjaevs Schülern ihr Können unter Beweis. Reinhard Döring komplettierte mit seinen Literaturbeiträgen die Wertschätzung, die dem Orgelvirtuosen Gabriel Konjaev von seinen Kollegen entgegengebracht wird. Als Überraschungsgast trat der Organist des Bamberger Kaiserdoms, Karl-Heinz Böhm, auf, der wie Konjaev als Organist der A-Meisterklasse und Konzertorganist tätig ist.

Stadtpfarrer Kilian Kemmer stellte dem Domorganisten für ein dreisätziges Werk an der Orgel drei Themen zusammen, die sich an Konjaevs Biografie (Herkunft, Wahlheimat und religiöses Fundament) orientierten. So improvisierte Böhm in einem über 20-minütigen Opus über die georgische Nationalhymne, über die deutsche Nationalhymne und als Finale über den Choral "Großer Gott, wir loben Dich".

"Kulturbotschafter"

Bürgermeister Gerald Brehm würdigte das künstlerische Schaffen von Konjaev und seiner Frau Irina und bescheinigte ihm, "Kulturbotschafter" seiner Wahlheimat zu sein. Als "Dank ohne Worte" stieg Gabriel Konjaev am Ende selbst die Treppen zur Orgelempore hinauf, um mit seinem Bruder Viktor an der Violine Bachs Orchestersuite "Air" zu spielen. Mit der Toccata aus der V. Orgelsymphonie von Charles Marie Widor stellte das Geburtstagskind eindrücklich seine vorher geäußerten Gedanken unter Beweis, dass mit 70 nur ein neuer Lebensabschnitt beginnt, der "das künstlerische Schaffen hoffentlich mit der Reife und der Erfahrung des Alters noch beflügelt". red