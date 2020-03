Gratulation zum 95.

Ihren 95. Geburtstag feierte am 21. Februar Augusta Keller. In Kirchaich geboren, arbeitete sie früher in der Landwirtschaft und später einige Jahre bei der Firma Messwandler, bevor sie aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Sie kümmerte sich anschließend um den Haushalt mit ihrem Ehemann und den fünf Kindern und sieben Enkeln. Früher beschäftigte sich die Jubilarin gerne mit Strickarbeiten und spielte sehr gerne Schafkopf. Sie betreute außerdem viele Jahre die Marienkapelle in Priesendorf. Für die Stadt Bamberg gratulierte Bürgermeister Christian Lange. red