Gratulation zum 90.

Im Seniorenheim in Hollfeld feierte Herbert Müssig seinen 90. Geburtstag. Müssig ist in Peterwitz (Schlesien) geboren und nach Aufseß geflüchtet, wo er bis zum Jahr 2011 wohnte. Anschließend zog er nach Hollfeld ins Seniorenheim um. Von Beruf war Herbert Müssig Schlosser. In der Zeit, in der er in Aufseß wohnte, war er Nachbar von Bürgermeister Ludwig Bäuerlein. Die Glückwünsche der Stadt Hollfeld überbrachte Zweiter Bürgermeister Christian Schramm und die der Gemeinde Aufseß Bürgermeister Bäuerlein. Die Glückwünsche der Heimverwaltung richteten Heimleiterin Anika Böhme und Gabi Distler aus. gel