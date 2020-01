Gratulation zum 90.

Zum 90. Geburtstag konnte am Neujahrstag Burgebrachs Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk (CSU) Peter Panzer gratulieren. Geboren am 1. Januar 1930 in Burgebrach übernahm Panzer zunächst die elterliche Maßschneiderei und machte 1955 in Bayreuth die Meisterprüfung. Bald schon erkannte er, dass das Schneiderhandwerk keinen goldenen Boden mehr hat, weswegen er den Betrieb auf Fertigware umstellte. Dieses Geschäft wird bis heute von seinem Sohn Hans-Peter erfolgreich weitergeführt. Neben dem Beruf engagierte er sich politisch und wurde 1966 in den Gemeinderat gewählt. Daraus ergab sich, dass er in den 70er Jahren auch als Schöffe ans Landgericht Bamberg berufen wurde. Des Weiteren war er mehrere Perioden als Vorsitzender im Pfarrgemeinderat aktiv und als erfahrener Jäger hat man ihm auch den Vorsitz im Hegering Steigerwald angetragen.

Seine zweite große Leidenschaft ist die Musik. So war er Posaunist in der legendären Blaskapelle "Lyra". Später hat er die Jagdhornbläsergruppe Steigerwald gegründet und lange Zeit geleitet. Außerdem war Peter Panzer aktiver Sänger im Kirchenchor, wo es ihm mit gleichgesinnten Sängern gelang, fränkisches Liedgut der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Bereits mit 14 Jahren war Peter Panzer bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Eine Explosion verwandelte dort sein Gesicht in eine einzige Brandblase. Wie durch ein Wunder blieb keine einzige Narbe zurück. Trotzdem blieb er der Feuerwehr treu. Schließlich war er der letzte Feuerhornist von Burgebrach. "Bei Feueralarm und bei Wind und Wetter fuhr der Panzers Peter mit dem Fahrrad durch den Ort und blies Alarm. Schaurig hallte dann sein Horn durch die mitternächtlichen Straßen." So stand es auf der Schautafel anlässlich des Jubiläums der Burgebracher Feuerwehr 2019.

Ein Höhepunkt war im vergangenen Jahr die Veröffentlichung seines Buches "Burgebracher G'schicht'n". Darin erzählte Panzer als Zeitzeuge von selbst erlebten historischen und auch originellen Geschehnissen um Burgebrach. red