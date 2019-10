Gratulation zum 90.

Leontine Pfister hat am 27. September in Hallstadt ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin wurde in Buchenland/Rumänien geboren. Durch die Umsiedlungsmaßnahmen und Kriegswirren kam sie nach Kriegsende als Kind mit der gesamten Familie über Lothringen nach Roßdorf am Forst. Dort lernte sie ihren Mann Martin kennen und lieben. Gelernt hat sie den Beruf der Herrenschneiderin bei ihrem Vater, dem Schneidermeister Anton Neumahr. Seit über 30 Jahren ist sie verwitwet. Trotz ihres hohen Alters macht Leontine Pfister mit ihrem Rollator Spaziergänge zum Friedhof und der Marktscheune. Die Jubilarin besucht auch häufig die Gottesdienste in der Pfarrei St. Kilian. Zu den Gratulanten zählten drei Kinder, vier Enkel und zwei Urenkel. Die Glückwünsche der Stadt Hallstadt sowie des Landrats Johann Kalb überbrachte Erster Bürgermeister Thomas Söder. red